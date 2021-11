Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Maxdorf (ots)

Am Donnerstag, den 18.11.2021, zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr, kam es in der Duisbergstraße in Maxdorf zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter versuchten über ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus einzudringen. Das Fenster hielt dem Versuch stand. Die Täter flüchteten daraufhin unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Es entstand lediglich Sachschaden an dem angegangenen Fenster.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

