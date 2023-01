POL-KLE: Geldern - Vortrag der Kriminalprävention / Cybergrooming und Cybermobbing erläutert!

Kreispolizeibehörde Kleve

Geldern - Vortrag der Kriminalprävention

Cybergrooming und Cybermobbing erläutert!

Geldern (ots)

Kriminalhauptkommissar Stefan Hellwig von der Kriminalprävention hielt am Montagnachmittag (23. Januar 2023) am Berufskolleg in Geldern einen Vortrag vor 234 Schülerinnen und Schülern und 13 Lehrkräften.

Es ging um wichtige Themen, wie die Handysicherheit, das Recht am eigenen Bild aber auch das illegale Verbreiten von verbotenen Inhalten in den modernen Kommunikationsmedien und der damit verbundenen Strafbarkeit.

Auch Cybergrooming, das gezielte Ansprechen von Minderjährigen durch Erwachsene im Internet, um sexuelle Kontakte anzubahnen, und Cybermobbing, also Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung oder Belästigung von Personen mit Hilfe von Kommunikationsmedien, und die damit verbundenen Straftaten, waren Thema in seinem Vortrag.

Am Dienstag (7. Februar 2023) findet der sogenannte "Safer Internet Day" statt, an dem KhK Stefan Hellwig das Projekt "Together for a better Internet" an der Gesamtschule am Forstgarten anbietet. (ms)

