Kevelaer - Unbekannte schellen an Haustüren

Vorsicht ist geboten

Kevelaer (ots)

Am Samstag (28. Januar 2023) gegen 12:30 Uhr schellte ein bislang unbekannter Mann an einer Haustür an der Schwester-Hermenegildis-Straße in Kevelaer. Der Unbekannte zeigte einen Zettel vor auf dem die Bewohnerin des Hauses "5 Euro" las. Nur eine Stunde später klingelte eine Frau und hielt einen identischen Zettel vor. Es könnte sich um die Vorbereitung eines Trickbetruges oder ein Ausspähen handeln.

Die Polizei rät:

- Öffnen Sie Fremden nicht die Haustür; ggf. soll ihr Haus für einen Einbruch ausgespäht werden. - Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners in Mehrfamilienhäusern, wer ins Haus will. - Holen Sie nicht ihr Portemonnaie heraus, um eine Spende zu geben, während sie beobachtet werden. - Lassen Sie unbekannte Personen nur nach Terminvereinbarung und in Anwesenheit einer Person ihres Vertrauens in ihre Wohnung oder ihr Haus. - Informieren Sie die Polizei unter Notruf 110. (ms)

