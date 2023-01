Straelen (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Samstag (28. Januar 2023), 08:45 Uhr, sind unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Annastraße eingedrungen, nachdem sie eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen hatten. Sie durchwühlten den Wohnraum nach Beutestücken und entwendeten eine Uhr. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs) ...

