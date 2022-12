Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb stiehlt Geschäftseinnahmen

Mönchengladbach (ots)

Indem er einem Mann mitten in Rheydt eine über dessen Schulter hängende Tasche stahl, geriet Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe in die Hände eines Diebes.

So geschehen am Donnerstag, 29. Dezember, gegen 10 Uhr in der Nähe der Kreuzung Odenkirchener Straße/ Bahnhofstraße. Seinen Angaben zufolge hatte der 29-jährige Mitarbeiter die Einnahmen eines Geschäftes zur Bank bringen wollen. Diese befanden sich in einer Tasche, die er über der Schulter trug. Er habe auf sein Handy geschaut und sei entsprechend abgelenkt gewesen, als ihm plötzlich jemand von hinten die Tasche von der Schulter genommen habe und davon gerannt sei.

Da er die Person nur von hinten sah, konnte er lediglich angeben, dass sie ca. 1,80 Meter groß, von normaler Statur und mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet war. Die Kapuze hätte die Person bei der Tat über den Kopf gezogen getragen.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

