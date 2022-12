POL-MG: Kellereinbrüche im Stadtgebiet

Mönchegladbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29. Dezember, hat ein Mann einen 31-Jährigen an der Ludwigstraße angegriffen und verletzt. Nach eigenen Angaben hielt sich der 31-Jährige nach einem Clubbesuch gegen 2 Uhr mit einem Bekannten an der Aachener Straße auf. Dort sei dann ein Mann, mit dem es kurz zuvor in dem Club bereits Streitigkeiten ...

mehr