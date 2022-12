POL-MG: Betrug über Messengerdienst: 59-Jährige verliert vierstelligen Geldbetrag

Mönchengladbach (ots) - Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Mittwoch, 28. Dezember, aus einer Parfümerie an der Hindenburgstraße geflüchtet. Passanten stellten den Mann kurz darauf. Der Verdächtige griff einen der Männer an und verletzte diesen. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz darauf in Gewahrsam. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen beobachtete ein Kunde einer Parfümerie-Filiale gegen 15.20 ...

