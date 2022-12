Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb verletzt Passanten

Mönchengladbach (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Mittwoch, 28. Dezember, aus einer Parfümerie an der Hindenburgstraße geflüchtet. Passanten stellten den Mann kurz darauf. Der Verdächtige griff einen der Männer an und verletzte diesen. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz darauf in Gewahrsam.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen beobachtete ein Kunde einer Parfümerie-Filiale gegen 15.20 Uhr, wie ein Mann eine Flasche Parfüm einsteckte. Als er den mutmaßlichen Ladendieb daraufhin ansprach, verließ dieser den Laden. Der Kunde informierte zwei Mitarbeiterinnen der Filiale, die dem Mann nacheilten und ihn zum Anhalten aufforderten. Als der Verdächtige dies bemerkte, rannte er los und rempelte im Bereich des Sonnenhausplatzes eine Frau mit einem Kinderwagen an. Deren Begleiter rannte dem Mann ebenfalls hinterher und konnte ihn kurze Zeit später festhalten. Der Verdächtige schlug dem 29-Jährigen daraufhin mehrmals gegen den Kopf, bis ein weiterer Zeuge zur Hilfe eilte. Gemeinsam konnten sie den aggressiven Mann überwältigen und so lange festhalten bis die Polizei eintraf. Weil der Verdächtige sich weiterhin aggressiv zeigte und sich zudem nicht ausweisen konnte, legten ihm die Beamten Handschellen an und nahmen ihn mit zur Wache. Ware bzw. Beute aus der Parfümerie hatte der Mann nicht bei sich.

Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen zur Kontrolle und Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Während der Fahrt zur Wache schimpfte und pöbelte der offensichtlich berauschte Mann weiter. Dort angekommen stellten die Polizisten seine Identität fest. Anschließend nahmen sie den 21-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung und Beruhigung in Gewahrsam. Als er sich wieder beruhigt hatte, entließen sie ihn.

Die Polizei ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen Körperverletzung und Ladendiebstahls. (jl)

