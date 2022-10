Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht mit Verletzter

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ede) Am Dienstag, 04.10.2022, kam es gegen 18:00 Uhr in der Voss-Straße in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr eine 65-Jährige Sarstedterin mit ihrem PKW Fiat die Voss-Straße vom Nordring kommend. Sie beabsichtigte nach links in die Giesener Straße abzubiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen hielt sie verkehrsbedingt an. Dabei fuhr ein bislang unbekannter PKW auf den Fiat auf. Die 65-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der unbekannte PKW setzte seine Fahrt unmittelbar fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen und insbesondere auf den auffahrenden PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

