POL-HI: Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) Am Dienstag, 04.10.2022, gegen 15.55 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Breslauer Straße in Richtung Heisede. An der Einmündung Am Teinkamp querte sie bei Grünlicht die Einmündung. Eine 74-jährige PKW-Fahrerin wollte, aus Richtung Heisede kommend, mit ihrem PKW nach ...

