POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim begrüßt 46 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizeiinspektion Hildesheim freut sich über 46 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Stichtag am 01.10.2022 versetzt wurden. Am heutigen Dienstag, 04.10.2022, wurden sie durch Inspektionsleiter Michael Weiner, den Leiter Einsatz, Cord Stünkel, sowie den Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Adolf Jeinsen, offiziell begrüßt.

Bei 40 Kommissarinnen und Kommissaren handelt es sich um Absolventinnen und Absolventen der Polizeiakademie, die mit Ablauf des Monats September ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben und für die nun ein neuer Abschnitt auf ihrem beruflichen Werdegang beginnt. Sechs Beamtinnen und Beamte waren zuvor bereits in einer der anderen Polizeibehörden Niedersachsens tätig.

Fortan werden 32 der Neuzugänge ihren Dienst am Hauptsitz der Inspektion in der Schützenwiese versehen. Während 12 von ihnen den Einsatz- und Streifendienst verstärken, werden 14 als Ermittlerinnen und Ermittler im Zentralen Kriminaldienst der Inspektion eingesetzt. Vier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen demnächst auf der Autobahn für Sicherheit und zwei weitere verstärken die Verfügungseinheit.

Auch die Polizeikommissariate im Landkreis erhalten Zuwachs. Fünf der "Neuen" versehen von nun an ihren Dienst in Sarstedt, vier in Alfeld, drei in Elze und zwei in Bad Salzdetfurth.

