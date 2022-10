Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am Dienstag, 04.10.2022, gegen 15.55 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Breslauer Straße in Richtung Heisede. An der Einmündung Am Teinkamp querte sie bei Grünlicht die Einmündung. Eine 74-jährige PKW-Fahrerin wollte, aus Richtung Heisede kommend, mit ihrem PKW nach rechts in die Straße Am Teinkamp abbiegen. Dabei übersah sie die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden und wurde verletzt. Sie wurde mit einem RTW einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

