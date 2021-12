Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn vom 05.12.2021

Gifhorn (ots)

Am 04.12.2021 gegen 17:35 Uhr kam es im Bereich Radenbeck auf der K 23 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 58-jähriger befuhr die K 23 in Richtung Radenbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem VW Passat nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Pkw geriet in Vollbrand. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte in das Klinikum Gifhorn verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

