Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - Frontalzusammenstoß mit tödlich verletzter Person

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der L 260 bei Kirchberg/Iller

Ulm (ots)

Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit einem Mazda auf der L 260 von Balzheim in Richtung Kirchberg/Iller. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ihm kam ein Peugeot, besetzt mit der 43-jährigen Fahrerin und ihren Kindern (12 und 15 Jahre), entgegen. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Frau tödliche Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Die beiden Kinder und der Mazda-Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Die L 260 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell