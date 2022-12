POL-MG: Fehlendes Gleichgewicht verhindert Fahrraddiebstahl

Mönchengladbach (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage haben bislang unbekannte Täter einen Autoanhänger von einem Park-and-Ride-Parkplatz an der Lürriper Straße gestohlen. Der Besitzer des silberfarbenen Anhängers des Herstellers Stema hatte selbigen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der S-Bahn-Haltstelle Mönchengladbach-Lürrip abgestellt und mit einem Anhängerschloss gesichert. Letztmalig sah er ihn dort am ...

