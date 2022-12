Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Fahrer nach Kollision mit Baum tödlich verletzt

Erkelenz-Gerderhahn (ots)

Am Dienstagmittag (27. Dezember) ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Landstraße 19 in Höhe der Ortschaft Gerderhahn ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde. Der 60-Jährige befuhr die Landstraße 19 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Gerderath. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Landstraße 19 / Landstraße 364 kam er mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Aufprall zog er sich so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt der Landstraße 19 zwischen Gerderhahn und Hoven gesperrt.

