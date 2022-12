POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am vergangenen Freitag (23. Dezember) kam es gegen 18.30 Uhr in einem Linienbus zu einer Körperverletzung. Die 28-Jährige aus Heinsberg geriet mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit. Dieser wurde zunächst verbal ausgetragen. In der weiteren Folge schlug eine Person der Frau ins Gesicht, wodurch diese Verletzungen davontrug, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden ...

