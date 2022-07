Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, K5311 - Auffahrunfall mit Streifenwagen

Rheinau (ots)

Betroffen von einem Auffahrunfall auf der K5311 war am Sonntagvormittag ein Streifenwagen. Die Beamten waren gegen 11:20 Uhr in Richtung Rheinau unterwegs. Beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt fuhr ein 53-jähriger Autofahrer dem Streifenwagen auf. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde hierbei nicht verletzt. Die beiden Polizisten zogen sich aufgrund der Kollision leichte Verletzungen zu. Im Laufe der Unfallaufnahme konnte bei dem 53-Jährigen leichter Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Fahrer musste sich aufgrund dessen einer Blutentnahme unterziehen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der Führerschein des alkoholisierten Autofahrers wurde beschlagnahmt. Außerdem darf er nun mit Post der Staatsanwaltschaft rechnen.

/nk

