Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte schlagen im Bus auf Frau ein

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am vergangenen Freitag (23. Dezember) kam es gegen 18.30 Uhr in einem Linienbus zu einer Körperverletzung. Die 28-Jährige aus Heinsberg geriet mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit. Dieser wurde zunächst verbal ausgetragen. In der weiteren Folge schlug eine Person der Frau ins Gesicht, wodurch diese Verletzungen davontrug, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Bus hielt nach dem Angriff an der Realschule auf der Heerstraße an. Zwei der Unbekannten konnten näher beschrieben werden. Einer der Täter war zirka 170 Zentimeter groß und kräftig. Er trug ein schwarzes Basecap. Der Schirm zeigte dabei nach hinten. Sein Begleiter war etwa gleichgroß und von schlanker Statur. Er war mit einer grauen Jacke und einer Jogginghose begleitet. Zeugen, die die Unbekannten gesehen haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

