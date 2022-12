POL-MG: Diebe stehlen Autoanhänger

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, 27. Dezember, einen rot-weißen Roller (Keeway) an der Hügelstraße gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug gegen 22 Uhr vor einem Haus abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er gegen 7 Uhr fest, dass der Roller entwendet wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl) Rückfragen von Journalisten bitte an: ...

