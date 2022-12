POL-MG: Rollerdiebstahl im Westend

Mönchengladbach (ots) - Im Stadtgebiet ist es am Weihnachtswochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen. Zwischen Samstag, 24. Dezember, 16 Uhr und Montag, 26. Dezember, 23.15 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diversen Schmuck sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Unbekannte sind am Sonntag, 25. Dezember, zwischen 17.25 und 22.20 Uhr in ...

