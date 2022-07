Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein grauer Opel-Astra wurde am Sonntag (24.07.), von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Opel war in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in Fulda, am rechten Parkstreifen der Bronnzeller Straße in Höhe der Hausnummer 14 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem roten Pkw unterwegs war, beschädigte die linke Fahrzeugseite des Opel-Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

