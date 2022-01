Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nachtrag zur Pressemeldung des heutigen Tages +++ Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn - Zeuginnen und Zeugen gesucht!

1. Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht! A3, zw. Niedernhausen und Autobahnkreuz Wiesbaden, Donnerstag, 06.01.2022, 23:20 Uhr

(he)Gestern Abend kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von über 15.000 Euro entstand, sich das mutmaßlich unfallverursachende Fahrzeug jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 23:20 Uhr waren ein LKW auf der rechten, ein Mercedes auf der linken und ein bis dato unbekannter Pkw auf der mittleren Fahrspur zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden unterwegs. Als der Mercedes gerade den unbekannten Pkw auf der mittleren Spur überholen wollte, zog dieser nach links und zwang den Mercedes zu einem Ausweichmanöver nach rechts. Trotzdem soll es zu einer Berührung zwischen den beiden Pkw gekommen sein, woraufhin der Mercedesfahrer die Kontrolle über seine E-Klasse verlor. In der Folge schleuderte diese dann sowohl gegen den rechtsfahrenden LKW, als auch gegen die Mittelschutzplanke. Das mutmaßlich verursachende Fahrzeug habe kurz am Unfallort gestoppt, sei dann jedoch weitergefahren. Hinweise auf das Fahrzeug liegen nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen des Unfallgeschehens, bzw. die Fahrerin oder der Fahrer des gesuchten Pkw werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 zu melden.

