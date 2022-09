POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben die Kupferdachrinne eines Mehrfamilienhauses am Lambertiplatz in Sendenhorst gestohlen. Die Rinne muss zwischen Freitagabend (23.09.2022, 18.00 Uhr) und Samstag (24.09.2022, 10.00 Uhr) gestohlen worden sein. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

mehr