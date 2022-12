Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Täter flüchtet nach Körperverletzung in Mercedes - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Bereits am Samstag, 17. Dezember, meldete ein Zeuge einen verletzten Mann am Birkmannsweg. Dieser hatte nach einer Körperverletzung wohl kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der Täter flüchtete in einem Mercedes. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere zur Ermittlung des Kennzeichens.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 59-Jährige vermutlich gegen 11 Uhr zu Fuß im Hardter Wald unterwegs. Als er vom Sportplatz kommend über den Birkmannsweg ging, kam ihm kurz vor dem Schlaaweg ein silberfarbener Mercedes entgegen und fuhr, so der 59-Jährige weiter, äußerst zügig und knapp an ihm vorbei. Der 59-Jährige echauffierte sich nonverbal darüber und setzt seinen Weg fort. Plötzlich setzte der Mercedes zurück, der Fahrer stieg aus und schlug ihm mit der Faust gegen den Hinterkopf und ins Gesicht. Der 59-Jährige verlor das Bewusstsein. Wie lange weiß er nicht genau, weshalb auch die Tatzeit nicht genau eingegrenzt werden kann. Nachdem er wieder zu sich kam sprach er gegen 11.15 Uhr den Zeugen an, der sich zufällig in der Nähe aufhielt. Dieser verständigte einen Rettungswagen, der den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Folgende Angaben liegen zu dem Auto und dem Täter vor: Der Mercedes war silberfarben, es befand sich eine weitere Person auf dem Beifahrersitz. Der Täter wird als etwa 30-jähriger und ca. 1,90 Meter großer Mann von schlanker Statur beschrieben. Er trug einen kurzen dunklen Vollbart und hatte kurze dunkle Haare.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und / oder denen ein entsprechendes Auto dort aufgefallen ist. Hinweise an 02161-290. (cw)

