Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall-Pkw erfasst Wildschwein

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 02:30 Uhr ereignete sich auf der B3 ein Wildunfall. Ein 31-jähriger Ford-Fahrer befuhr die B3 in Fahrtrichtung Nußloch. Hierbei überquerte auf Höhe des Beschleunigungsstreifens Wiesloch/Kläranlage ein Wildschwein die Fahrbahn. Einen Zusammenstoß konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig verhindern. Das Tier erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

