POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht

Hirschberg an der Bergstraße/Großsachsen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 12:45 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße ein. Der oder die Unbekannten gelangten über ein Fenster in das Gebäude und durchwühlten mehrere Schreibtische. Entwendet ...

mehr