Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 31-Jähriger nach Clubbesuch angegriffen und verletzt

Mönchegladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29. Dezember, hat ein Mann einen 31-Jährigen an der Ludwigstraße angegriffen und verletzt.

Nach eigenen Angaben hielt sich der 31-Jährige nach einem Clubbesuch gegen 2 Uhr mit einem Bekannten an der Aachener Straße auf. Dort sei dann ein Mann, mit dem es kurz zuvor in dem Club bereits Streitigkeiten gegeben habe, auf die beiden zugekommen. Um einem weiteren Streit aus dem Weg zu gehen, sei man dann zur Ludwigstraße davon gegangen. Der Mann sei ihnen bis dort gefolgt und habe dann angefangen auf den 31-Jährigen einzuschlagen und habe diesen mehrfach am Kopf getroffen. Als sich weitere Passanten genähert hätten, sei der Mann in Richtung Aachner Straße davon gegangen. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Verdächtigen führte nicht zum Erfolg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Statur, blonde Haare und einen Bartansatz.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Angaben zum Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell