Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall - Baum auf Transporter

Detmold (ots)

Die Feuerwehr Detmold wurde am heutigen Donnerstag um 16:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße gerufen. Ein großer Baum war dort umgekippt und auf die Fahrgastzelle eines Transporters gestürzt. Der Fahrer des VW Crafters wurde hierbei massiv eingeklemmt, war allerdings bei Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar. In Abstimmung und Zusammenarbeit mit Notarzt und Rettungsdienst wurde der Baum behutsam angehoben, um die Person aus dem Fahrerhaus befreien zu können. Ein Paderborner Kranunternehmen bot zwischenzeitlich seine Hilfe an. Der eingesetzte Kranwagen sicherte zusammen mit einem Teleskoplader den Baum während der Rettungsmaßnahmen. Die schwer verletzte Person wurde in durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Paderborner Straße bleibt voraussichtlich bis Freitag, den 08.04.2022 gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell