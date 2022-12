Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 18-Jähriger verletzt - Zeugensuche nach Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Unfall mit einem Auto erlitt ein 18-jähriger Fußgänger leichte Verletzungen. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Der Polizei liegen abgelesene Fragmente des Kennzeichens vor. Die Ermittler suchen Zeugen.

Der 18-Jährige war am Donnerstag, 29. Dezember, um 10.55 Uhr zu Fuß in der Einmündung Friedhofstraße/ Mühlenstraße in Rheydt unterwegs. Als er die Friedhofstraße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit der vorderen linken Seite des Autos. Er selber, so der 18-Jährige weiter, kam dadurch aus dem Gleichgewicht und fiel rückwärts gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer aber setzte seine Fahrt über die Friedhofstraße in Richtung Pötterstraße fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der 18-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen und mit zwei Personen besetzten BMW, wahrscheinlich Limousine, gehandelt haben. Das abgelesene Kennzeichen mit Mönchengladbacher Städtekennung verfügte über die Ziffern "64". Wie viele Buchstaben enthalten sind und welche, ist derzeit unbekannt. Ebenso könnte das Kennzeichen weitere Zahlen enthalten.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Hergang und vor allem dem Unfallwagen / dessen Insassen machen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell