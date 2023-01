Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Ermittlungserfolg: Polizeibeamte nehmen mutmaßlichen Drogenhändler fest - 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Königsbach-Stein (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Polizeibeamte haben bereits Anfang Dezember in Königsbach-Stein einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 28-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die erfolgreichen Ermittlungen, bei denen die Beamten der Kriminalpolizeidirektion letztlich mehrere Kilogramm Drogen sicherstellten, fanden ihren Ursprung in der Auswertung verschlüsselter Kommunikation wegen des Verdachts einer Straftat gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dabei entdeckten die Ermittler, dass der 28-Jährige einen schwunghaften Handel mit verschiedenen Drogen betreiben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim erließ das dortige Amtsgericht in der Folge einen Haftbefehl sowie einen Durchsuchungsbeschluss. Daraufhin suchten mehrere Kriminalbeamte am 5. Dezember ein Anwesen in Königsbach auf, in dem sich der Tatverdächtige überwiegend aufhalten sollte. Dort gelang es den Polizisten zum einen, den 28-Jährigen festzunehmen. Zum anderen entdeckten die Ermittler bei der Durchsuchung der betreffenden Wohnung eine große Menge an Drogen, darunter jeweils mehrere Kilogramm Amphetamin sowie Marihuana und auch eine größere Menge Kokain. Weiterhin beschlagnahmten die Einsatzkräfte neben anderen mutmaßlichen Beweismitteln mehrere Tausend Euro Bargeld.

Der dringend Tatverdächtige, ein deutscher Staatsangehöriger, wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

