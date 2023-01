Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung; Führerschein weg.

Altensteig (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Dienstagabend ein betrunkener Autofahrer nachdem er in einen Unfall verwickelt war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 26-jähriger Opelfahrer gegen 19:10 Uhr die Karlstraße, wo er nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Renaultfahrer kollidierte. Beide Personen blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden durch die Polizei Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Opellenker festgestellt. Ein Alkoholtest vor Ort erbrachte einen Wert von etwa 3 Promille. Der Fahrer musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Sein Führerschein wurde durch die Beamten einbehalten. Ferner erwartet den Fahrer eine Strafanzeige.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell