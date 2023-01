POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter beschädigt Streifenwagen - Zeugen gesucht

Eutingen (ots) - Eine Detonation hat sich am frühen Dienstagmorgen gegen 03:50 Uhr im Pforzheimer Stadtteil Eutingen ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verursachten noch unbekannte Täter eine Detonation an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Hauptstraße. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Täterschaft flüchtete jedoch ...

