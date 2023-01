POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Wohnungseinbruch - Täter machten offenbar keine Beute

Pforzheim (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Täter über Silvester in der Pforzheimer Südweststadt. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, eine Türe auf und verschafften sich so Zugang in das Anwesen in der Oechslestraße. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen, bevor sie flüchteten. ...

