POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grün?

Niefern-Öschelbronn (ots)

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag bei Niefern ereignet hat. Unklar ist dabei bislang, für welchen der Unfallbeteiligten vor dem Zusammenstoß die Ampel Grün gezeigt hatte.

Ein 55-jähriger VW-Fahrer war gegen 14:15 Uhr auf der Landesstraße 1125 von Niefern kommend in Richtung Niefern-Vorort unterwegs und fuhr in die Kreuzung bei der Bundesstraße 10 ein. In der Folge kollidierte er mit einem 46-jährigen Peugeotfahrer, der aus Mühlacker kommend auf der Bundesstraße in Richtung Pforzheim unterwegs war. Während der polizeilichen Unfallaufnahme ließ sich bislang nicht klären, welcher der beiden Autofahrer bei Grün in die Kreuzung eingefahren war und welcher bei Rot. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung oder zum Unfallhergang machen können.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet diese Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

