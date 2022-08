Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zigarettenautomat gesprengt ++ Seevetal/Hittfeld - Ladendiebstähle in Serie ++ Winsen - Unfall durch Überholmanöver-Verursacher gesucht ++ Seevetal/Meckelfeld - Volltrunken auf E-Scooter unterwegs

Seevetal/Fleestedt (ots)

Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat an der Winsener Landstraße, gegenüber der Einmündung Bostelmannsweg, ist heute, 24.8.2022, von Unbekannten gesprengt worden. Gegen 2:30 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen und alarmierten die Polizei. Der Automat ist durch die Sprengung vollständig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt. Zahlreiche Zigarettenschachteln lagen verteilt auf der Straße.

Nach erstem Anschein machten die Täter jedoch keine Beute, zumal der Automat ausschließlich Zahlungen per EC-Karte akzeptiert. Die Polizei sucht Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Winsener Landstraße aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Seevetal/Hittfeld - Ladendiebstähle in Serie

Am Dienstag, 23.8.2022, wurden zwei 31-jährige Männer bei einem Ladendiebstahl im Aldi-Markt an der Straße am Göhlenbach erwischt. Sie bekamen eine Strafanzeige und ein einjähriges Hausverbot. Davon offenbar wenig beeindruckt, gingen beide auf direktem Weg zum Edeka-Markt an der Straße Pastorenwiesen und stahlen dort gegen 17.50 Uhr, Alkohol im Gesamtwert von mehr als 300 EUR. Mit ihrer Beute in den Armen liefen sie ausgerechnet an der Zivilstreife, die beim Aldi-Markt die Anzeige aufgenommen hatte, vorbei. Die Beamten sprachen die beiden an, woraufhin einer der Männer die Flucht ergriff, den zweiten nahmen die Polizisten mit zur Dienststelle. Gegen beide Männer wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Unfall durch Überholmanöver-Verursacher gesucht

Auf der Hoopter Straße, zwischen der Einmündung Elsternweg und der Kreuzung Hamburger Straße, kam es am Dienstag, 23.8.2022 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:40 Uhr scherte der Fahrer eines Motorrades in Fahrtrichtung Innenstadt zum Überholen eines vor ihm fahrenden PKW aus und übersah dabei offenbar den von vorne kommenden Mitsubishi eines 23-jährigen Mannes. Dieser musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Motorrad zu verhindern. Ein 48-jähriger Mann, der mit seinem BMW hinter dem Mitsubishi unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den bremsenden PKW auf. Der 23-Jährige versuchte noch, mittels Handzeichen den Motorradfahrer zum Anhalten zu bringen. Dieser setze seine Fahrt jedoch in Richtung Kreuzung Hamburger Straße fort.

Der 23-Jährige war bei dem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den vom Motorradfahrer überholten PKW Fahrer, die möglicherweise Angaben zu dem Motorradfahrer machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Seevetal/Meckelfeld - Volltrunken auf E-Scooter unterwegs

Ein 31-jähriger Mann ist am Dienstag, 23.8.2022, von der Polizei kontrolliert worden. Der Mann war gegen 14:30 Uhr vorschirftswidrig mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg entlang der Appenstedter Straße gefahren. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Felde fuhr er gegen einen in der Einmündung wartenden PKW. Hierbei verletzte der Mann sich leicht, verließ aber unmittelbar nach dem Zusammenstoß den Unfallort mit seinem Elektroroller. Er konnte durch die Polizei noch im Nahbereich angetroffen werden.

Die Beamten stellten fest, dass der 31-Jährige stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über drei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell