Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Diebstahl aus PKW

Handtasche gestohlen

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Sonntag (29. Januar 2023) zwischen 15:50 Uhr und 17:00 Uhr haben unbekannte Täter die Scheibe einer Mercedes E-Klasse eingeschlagen, die auf einem am Waldrand gelegenen Parkplatz an der Rayener Straße abgestellt war. Sie entwendeten eine Handtasche samt Smartphone und Geldbörse aus dem Wagen, die unter dem Beifahrersitz gelegen hatte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

