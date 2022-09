POL-REK: 220928-4: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Daniel P.

Pulheim (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (28. September) hat ein Zeuge wegen eines Dachstuhlbrandes in Pulheim-Stommeln Polizei und Feuerwehr alarmiert. Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 1.10 Uhr rückten die alarmierten Beamten zu dem Brandort am Ortsaugang von Stommeln in Richtung Fliesteden aus. Bereits auf der Anfahrt nahmen die Polizisten den in ...

mehr