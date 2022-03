Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr-Brinkum - Brand im Heizkraftwerk ---

Diepholz (ots)

Gegen 10 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei die Mitteilung eines Brandes im Blockheizkraftwerk im Brunnenweg. Ein Techniker der Versorgerfirma hatte nach Störungsmeldungen das Heizkraftwerk aufgesucht und den Brand entdeckt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus einem der beiden Generatoren. Das Feuer am Generator konnte schnell gelöscht werden, aber Glutnester in den Zwischendecken erforderten weiteren Einsatz der Feuerwehr. Das Heizkraftwerk grenzt an eine Sporthalle, so dass der Betrieb in der Sporthalle vorsorglich eingestellt werden musste. Die Schulklassen wurden aus der Sporthalle evakuiert und in die KGS zurückbegleitet. Der Schulbetrieb in der KGS war von dem Brand nicht betroffen und läuft weiter.

In Teilbereichen Brinkums und Seckenhausen ist die Versorgung mit Warmwasser unterbrochen und auch die Stromversorgung ist teilweise gestört. Mitarbeiter des Energieversorgers arbeiten mit Hochdruck an einer Wiederherstellung der Versorgung.

Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 500000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell