Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sudwalde, Vorfahrtsunfall - Mellinghausen, Fahrer unter Alkoholeinfluss ---

Diepholz (ots)

Mellinghausen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montag gegen 23 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 14 in Mellinghausen. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Sulingen wurde starker Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht mit einer Atemalkohol Konzentration von über 1,1 Promille. Der 58-jährige musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 58-jährigen Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt.

Sudwalde - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 11.20 Uhr kam es im Bereich Sudwalde, auf der Mallinghäuser Straße, zu einem Vorfahrtsunfall. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin übersah die vorfahrtsberechtigte 57-jährige Pkw-Fahrerin an der Kreuzung Harmsmeyers Weg. Es kam im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ca. 19000 Euro.

