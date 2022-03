Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, Versammlungen am Montag - Diepholz, flüchtende Ladendiebe gefasst ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Versammlungen

Am Montagabend kam es in Diepholz, Bassum, Twistringen und Stuhr zu Versammlungen, die von Einsatzkräften der Polizei begleitet wurden. In Diepholz bewegte sich ab 17 Uhr ein nicht angemeldeter Aufzug vom Bremer Eck hin zum Rathaus. Die Polizei begleitete die Gruppe von Kritikern der Corona-Maßnahmen und deklarierte sie als Versammlung mit entsprechenden Auflagen. In Bassum und Stuhr-Brinkum bewegten sich ab 18 Uhr zuvor ordnungsgemäß angezeigter Aufzüge mit zusammen ca. 60 Menschen durch den Ort, um sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen auseinanderzusetzen. Ebenfalls ab 18 Uhr fand eine angemeldete Kundgebung am Rathaus in Twistringen statt. Hier hatten sich ca. 20 Kritiker der Corona-Maßnahmen eingefunden. Die Polizei begleitete die Versammlungen, die ohne Störungen verliefen.

Diepholz - Ladendiebe gefasst

Gegen 15.15 Uhr wurden gestern der Polizei zwei flüchtende Ladendiebe beim Combi-Markt in der Flöthestraße gemeldet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide Täter im näheren Bereich des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Die beiden 24 und 38 Jahre alten Männer hatten in ihrem Pkw u.a. rund 30 Flaschen Spirituosen versteckt. Sie wurden für die weiteren Ermittlungen und zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle verbracht. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, für den 38-Jährigen lag noch ein offener Haftbefehl vor. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Vechta eingeliefert. Der 24-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Sulingen - Diebstähle

In der Zeit von Freitag, 20:30 Uhr, bis Montag, 06:00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter in das Büro im Eingangsbereich des Krankenhauses in Sulingen. Dort öffnete er eine verschlossene Schranktür und entwendete aus einer Kaffeekasse das Bargeld. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro.

Ebenfalls am letzten Wochenende verschaffte sich ein unbekannter Täter durch ein Fenster Zugang zu einem Büroraum des Gymnasiums Sulingen. Nachdem er das Büro durchsucht hatte, entwendete er ein Tablet und flüchtete unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Sulingen Hinweise unter Tel. 04271 / 9690 entgegen.

Weyhe - Auffahrunfall

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Angelser Straße in Weyhe-Leeste zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 21-jährige Golf-Fahrerin beabsichtigte auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende 31-Jährige aus Weyhe verringerte daraufhin ihre Geschwindigkeit. Dies übersah ein 23-jähriger Audi-Fahrer aus Syke und fuhr auf den vor ihm fahrende Pkw auf. Der wiederum auf den ersten Pkw geschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4500 Euro beziffert.

Syke-Barrien - zwei versuchte Einbrüche

In der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr, hat ein bisher noch unbekannter Täter versucht, in zwei Wohnhäuser - es handelt sich um aneinander grenzende Doppelhaushälften - in der Eichenstraße einzubrechen. Der Versuch misslang; die Eingangstüren hielten den Aufbruchsversuchen stand. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Bassum - Auffahrunfälle

In Bassum ist es am Montag zu zwei Unfällen mit der gleichen Ursache gekommen. Um kurz nach 15.00 Uhr übersah ein 75-jähriger VW-Golf-Fahrer, dass der vor ihm auf der B 51 in Richtung Bremen fahrende VW-Crafter verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den Transporter auf. Dabei wurde der 75-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt ca. 12000 Euro. Der zweite Unfall ereignete sich um kurz nach 20.30 Uhr, als ein Transporter-Fahrer auf der Landesstraße in Richtung Bassum, einen vor ihm fahrenden Roller-Fahrer übersah und seitlich mit ihm kollidierte. Der 15-jährige Bassumer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden. Hier beträgt die Höhe des Sachschadens ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell