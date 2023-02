Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am 14.02.2023 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Wohnmobil die Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Auestraße. In Höhe einer dortigen Tankstelle, hielt er an und setzte seinen Blinker nach links. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste er allerdings warten. Ein 58- Jähriger PKW Fahrer übersah das wartende Wohnmobil und fuhr ungebremst auf dieses auf, dabei lösten die AirBags am PKW aus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem PKW-Fahrer starken Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,96 Promille. Durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der PKW Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Abklärung gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren zudem die Feuerwehr Speyer und die Straßenmeister im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

