POL-AA: Ostalbkreis: Pkw in entgegenkommenden Lkw gerutscht - zwei Personen verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr befuhr eine 56-jährige Ford-Fahrerin die L2033 von Neresheim in Richtung Dischingen. Hierbei verlor sie bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses drehte sich und geriet auf die Gegenfahrbahn, wobei der Ford mit seinem Heck mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Hierbei wurde die 56-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer des Lkws zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro. Die Fahrbahn ist aktuell aufgrund der Unfallaufnahme, sowie der Bergungsmaßnahmen der beiden Fahrzeuge, vollständig gesperrt.

