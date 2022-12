Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Auto zerkratzt - Rucksack aus Kastenwagen entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Hölderlinstraße einen geparkten Hyundai Tucson und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Auto zerkratzt

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr in der Schorndorfer Straße ein geparkter Jaguar im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Leutenbach-Nellmersbach: Vorfahrt missachtet

Ein 53 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr an der Anschlussstelle Nellmersbach von der B14 ab und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 1120 in Richtung Hertmannsweiler abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 31-jährigen Audi-Fahrerin, die die L 1120 in Richtung Nellmersbach entlangfuhr. Diese konnte trotz Vollbremsung eine Kollision zwischen den Autos nicht mehr verhindern. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 9000 Euro geschätzt, verletzt wurde zum Glück niemand.

Backnang: Rucksack aus Kastenwagen entwendet - Zeugen gesucht

Am Mittwoch im kurzen Zeitraum zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Mercedes Sprinter, der in der Fußgängerzone im Bereich Schillerstraße / Grabenstraße abgestellt war, ein Rucksack mit verschiedenen Wertsachen entwendet. Die Geschädigte betrieb zu dieser Zeit ihren Marktstand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell