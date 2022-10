Coesfeld (ots) - Ein 26-jähriger Dortmunder hat am Samstag (29.10.) um 17.15 Uhr die K 8 in Richtung Olfen befahren. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor dem Dortmund-Ems-Kanal verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er geriet auf die Gegenfahrspur und anschließend in den angrenzenden Straßengraben. Dort überschlug er sich. Der Dortmunder wurde verletzt ...

