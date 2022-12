Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Gaststätte eingebrochen - Witterungsbedingte und sonstige Unfälle

Ostalbkreis:

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

In der Pfitzerstraße fuhr am Mittwoch gegen 7.45 Uhr eine 63-jährige Busfahrerin auf den Opel eines 45-Jährigen auf. Es entstand rund 6000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Tannhausen: Unfallflucht

Am Dienstag kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Einmündungsbereich Schloßstraße/Dinkelsbühler Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Jägerzaun. Die Unfallzeit dürfte im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr liegen. Der Verursacher, der womöglich mit einem älteren roten BMW unterwegs war, entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Weitere Hinweise auf das Fahrzeug oder den Verursacher erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter Telefon 07964/330001.

Ostalbkreis: Glätteunfälle

Eine 55-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr bei Heubach die K 3282, als sie auf der winterglatten Straße die Kontrolle verlor und von der Straße abkam. Hierbei entstand an ihrem Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Auf der B 29 in Böbingen stieß ein Autofahrer an der Kreuzung zur Rosensteinstraße infolge Straßenglätte gegen einen Lkw. Bei dem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 12.25 Uhr ereignete, entstand ca. 6000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher ließ in der Folge sein nicht mehr fahrbereites Auto abschleppen.

In der Düsseldorfer Straße in Aalen ereignete sich am Mittwoch gegen 12.35 Uhr ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Pkw Kia war in Richtung Aalen unterwegs und musste an einer Ampel beim Kulturbahnhof abbremsen und rutschte bei Straßeglätte auf einen Pkw VW Golf auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kurze Zeit später ereignete auf der Haller Straße in Rosenberg infolge Straßenglätte ein weiterer Unfall. Der Fahrer eines Pkw BMW war noch mit Sommerreifen unterwegs, als er über eine Verkehrsinsel fuhr und ca. 5000 Euro Sachschaden verursachte. Sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

In Westhausen rutsche die Fahrerin eines Pkw VW Up gegen 12.45 Uhr bei einem Kundenparkplatz eines Discounters, der sich in der Baierhofer Straße befindet, gegen ein Verkehrszeichen und verursachte hierbei ca. 500 Euro Sachschaden.

Der nächste Glätteunfall ereignete sich in Mögglingen. Eine 19-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse fuhr von Heuchlingen nach Mögglingen und rutschte in einer scharfen Kurve in der Heuchlinger Straße nach links in den Gegenverkehr. Die 22-jährige entgegenfahrende Passat-Lenkerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beim Unfall entstand ca. 5000 Euro Sachschaden, der Pkw Passat wurde abgeschleppt.

Kurz nach 13 Uhr wurde eine weitere Autofahrerin von dem Wintereinbruch überrascht. Sie war auf der K 3292 zwischen Unterkochen und Oberkochen unterwegs, als sie ohne Fremdbeteiligung bei Straßenglätte einen Unfall verursachte und in die Leitschutzplanke krachte, wobei 9000 Euro Sachschaden entstand.

Gegen 13.15 Uhr ereignete sich auf der Gemarkung Jagstzell, A 7 in Fahrrichtung Ulm, ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta war auf der winterglatten Straße zu schnell unterwegs und fuhr auf der linken Fahrspur einem vorausfahrendem Pkw Skoda hinten auf, der sich zu diesem Zeitpunkt im Überholvorgang befand. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Skoda-Fahrer leicht. Das Auto des Unfallverursachers wurde abgeschleppt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

Ein weiterer verletzter Verkehrsteilnehmer wurde in Aalen gegen 13.35 Uhr registriert. Der verletzte Rollerfahrer stürzte bei Straßenglätte in der Oberen Bahnstraße und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Schaden an seinem Fahrzeug blieb gering.

Batholomä: Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Hauptstraße in eine Gaststätte eingebrochen. Die unbekannten Täter haben hierzu eine Nebeneingangstüre aufgebrochen und im Gastraum aus der Theke Wechselgeld entwendet. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Heubach unter Tel. 07173/8776 erbeten.

