Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit mit Müllabfuhr endet handgreiflich

Speyer (ots)

Am 14.02.2023 gegen 10:20 Uhr befand sich ein Müllabfuhrfahrzeug in der Burgstraße und die dreiköpfige Besatzung kam dabei ihrer Arbeitstätigkeit nach. Aufgrund der regulär an der gegenüberliegenden Fahrbahnseite abgestellten PKW`s, war zu diesem Zeitpunkt eine Vorbeifahrt für andere PKW nicht möglich. Ein 51-Jähriger näherte sich mit seinem PKW aus entgegengesetzter Richtung und verlangte vom dem 38-Jährigen Fahrer den Müllwagen zurückzusetzen. Dies lehnte der 38-Jährige Mann mit Hinweis auf seinen Arbeitsauftrag ab. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beiden kam. Die Kontrahenten trugen oberflächliche Blessuren davon.

