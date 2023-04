Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Hundedieb festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt einen mutmaßlichen Hundedieb vorübergehend festgenommen. Dem 37-Jährigen werfen die Beamten vor, einen freilaufenden Labrador gestohlen zu haben. Das Tier war kurz nach Mitternacht mit Halsband und Hundeleine auf dem Stiftsplatz unterwegs. Noch bevor die Hundehalterin eingreifen konnte, war der mutmaßliche Dieb mit ihrem Hund verschwunden. Eine Polizeistreife traf den Verdächtigen in der Burgstraße an. Den braunen Labrador führte er an der Leine. Die Beamten stoppten den Mann und stellten ihn zur Rede. Er gab den Diebstahl zu. Als Motiv für die Tat nannte der 37-Jährige sinngemäß seine Sorge um das Tier. Er könne sich besser um den Hund kümmern. Die Polizei brachte den Labrador wohlbehalten zurück zu seinem "Frauchen". Der mutmaßliche Hundedieb blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

