Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Freitagmorgen, zw. 07:10 und 07:35 Uhr, kam es in der Unterstraße, in Höhe der Nummer 66, zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf eines Anwohners. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

