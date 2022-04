Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer kommt entgegen

Auto im Graben

Gronau (ots)

Ihr sei ein Radfahrer mittig auf der Straße entgegengekommen, gab eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in Gronau an. Die Kölnerin war am Mittwochmorgen gegen 05.40 Uhr auf der Kaiserstiege aus Richtung Timpker Weg kommend in Richtung Gronau unterwegs, als es zu der Begegnung kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die Rheinländerin ihren Wagen auf den Grünstreifen und rutschte in einen Entwässerungsgraben. Dabei verletzte sie sich leicht. Sie wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, erklärte die Autofahrerin. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

